Более 10,4 тысячи подростков из Петербурга освоили непривычные вакансии

Более 10,4 тыс. петербургских подростков смогли трудоустроиться в рамках программы летней занятости. Они помогали SMM‑ и IT‑специалистам, благоустраивали город и создавали сувениры.
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