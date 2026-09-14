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Царьград

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Петербуржец задолжал дочерям 838 тысяч и получил 6 месяцев работ

Петербуржец задолжал дочерям 838 тысяч и получил 6 месяцев работ

Житель Красногвардейского района привлечён к уголовной ответственности за невыплату алиментов. Общая задолженность перед дочерьми превысила 800 тысяч рублей.

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