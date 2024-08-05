Баффетт распродает акции Apple: Berkshire Hathaway увеличила денежные резервы до $277 млрд

Уоррен Баффет, знаменитый инвестор и глава Berkshire Hathaway, похоже, охладел к акциям, позволив денежным средствам его компании достичь рекордного уровня почти в $277 млрд и продав значительную часть своей доли в Apple.
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