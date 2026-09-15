Забеги на трех дистанциях и консультации онкологов пройдут на ВДНХ

На ВДНХ 19 сентября состоится спортивно-профилактический праздник «Пульс здоровья» с забегами на 1, 5 и 10 км.
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