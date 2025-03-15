«Русские сделали со своими танками непонятно что»: Т-72Б3М выдержал 18 попаданий и продолжил бой

В Часов Яре противника утюжит броня с «Медузой» Радомир Маркуш На фото: боевая работа экипажа танка Т-72Б3М в зоне проведения специальной военной операции (Фото: Андрей Рубцов/ТАСС) В районе Часового Яра продолжается тяжёлая битва за главную «фортецю» Зеленского.