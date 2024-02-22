Совет национальностей Поморья поддерживает семьи бойцов СВО

Очередная партия фруктов и овощей была доставлена в Губернаторский центр «Вместе мы сильнее».Уже больше года Совет национальностей Архангельской области в лице Тарлана Гасымова и представителей азербайджанской диаспоры предоставляет продуктовые наборы для семей военнослужащих.
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