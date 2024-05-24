Саба яшьләре Бөтенроссия туй фестивалендә милли киемнәрдә язылышып кайтты😍 – Саба ЗАГС бүлегеннән фестивальдә катнашу турында тәкъдим килгәч, Даниярга әйттем.
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Саба яшьләре Бөтенроссия туй фестивалендә милли киемнәрдә язылышып кайтты😍 – Саба ЗАГС бүлегеннән фестивальдә катнашу турында тәкъдим килгәч, Даниярга әйттем.