За рулем
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За рулем

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Названы самые безопасные автомобили для начинающих водителей

Названы самые безопасные автомобили для начинающих водителей

Если вы думаете над первым автомобилем для своего ребенка, то можете обратить внимание на одну из тематических подборок бюджетных машин «За рулем», а можете – изучить данные Страхового института дорожной безопасности США (IIHS).

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