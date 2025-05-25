Названы самые безопасные автомобили для начинающих водителей

Если вы думаете над первым автомобилем для своего ребенка, то можете обратить внимание на одну из тематических подборок бюджетных машин «За рулем», а можете – изучить данные Страхового института дорожной безопасности США (IIHS).
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