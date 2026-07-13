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Садулаев о травме на борцовском турнире RAF: «Дебют получился не таким, как мы рассчитывали»

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев прокомментировал свое выступление на борцовском турнире RAF Georgia.

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