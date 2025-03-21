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Страшная, но мертвая сила: Зеленский бросил в бой под Покровском женские нацбаты. Они гибнут первыми

Страшная, но мертвая сила: Зеленский бросил в бой под Покровском женские нацбаты. Они гибнут первыми

По данным Минобороны, в «404-й» в ВСУ уже служат 40 тысяч солдат в юбках, но воевать Наталки не умеют Сообщение о том, что под Красноармейском/Покровском российские военные накрыли группу штурмовиков ВСУ из числа женщин, стало причиной краткосрочных гендерных разборок в «404-й».

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Комментарии
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И
Иринушка
У зомби нет ни пола ни возраста.
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4 час.
виталий панов
Таким образом, Зеленский решил воевать не только до последнего украинца, но и до последней украинки, за исключением разве что дамочек из «элиты».Наркоша прав,чем больше погибнет женского пола,тем меньше будет прирост потомков дедушки Бандеры!
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3 час.
Владимир Тамбасов
Хотели кружевные трусики - получите
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31 мин.
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