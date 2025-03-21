По данным Минобороны, в «404-й» в ВСУ уже служат 40 тысяч солдат в юбках, но воевать Наталки не умеют Сообщение о том, что под Красноармейском/Покровском российские военные накрыли группу штурмовиков ВСУ из числа женщин, стало причиной краткосрочных гендерных разборок в «404-й».
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