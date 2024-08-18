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Прощай, красавец! Умер Ален Делон

Прощай, красавец! Умер Ален Делон

Кумиру женщин всего мира теперь навсегда останется 88 лет. Ален Делон legion-media.ru18 августа не стало самого элегантного и красивого представителя мирового кинематографа, символа французского кино и кумира женщин всего мира Алена Делона.

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