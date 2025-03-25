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Депутат Чаплин пригрозил штрафом за неправильное сжигание мусора на даче

Депутат Чаплин пригрозил штрафом за неправильное сжигание мусора на даче

Депутат Госдумы напомнил о больших штрафах за неправильное сжигание мусора на дачВ Госдуме напомнили о том, что в целом сжигать мусор на дачном участке можно, но только в том случае, если неукоснительно соблюдаются требования пожарной безопасности.

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