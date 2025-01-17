#Сводка на утро 17 января 2025 года ▪️ В Курской области противник перебросил на направление несколько отрядов бывших заключенных из 225 отдельного батальона, введя их в бой.
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#Сводка на утро 17 января 2025 года ▪️ В Курской области противник перебросил на направление несколько отрядов бывших заключенных из 225 отдельного батальона, введя их в бой.
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