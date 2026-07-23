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Царьград

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Абросимов назначен судьей на матч ЦСКА и "Балтики" 24 июля

Абросимов назначен судьей на матч ЦСКА и "Балтики" 24 июля

24 июля матчем между ЦСКА и "Балтикой" стартует новый сезон чемпионата России по футболу. Во главе судейской бригады будет Иван Абросимов, ему помогут Кирилл Большаков, Егор Болховитин и резервный судья Александр Машлякевич.

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