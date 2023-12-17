А нас-то за що?

Natalija Osminina И процесс этот может быть одного дня. Не помните как началась Великая Экономическая депрессия? С банкротства банков. Или как рушатся другие финансовые пирамиды? Этого зрелища россиянам хватало. И всё как-то случалось в один день. Нет?)) Ходят слухи, что демократы могут обвалить несколько банков перед выборами, не выплачивать вкладчикам 2-3 месяца деньги и таким образом спровоцировать кризис, на случай если будут проигрывать. Второй вариант - обанкротить всех в момент похода на Китай, если там тоже не будет высвечиваться победа. И в любом случае Бретон-Вудской системе приходит конец, судя по тому, что печать очередных триллионов приводит к невозможности обслуживанию госдолга.

Natalija Osminina Кстати, оба варианта не так и далеки друг от друга- американские выборы и поход США на Китай. 13 января выборы в Тайване и ходят слухи, что после этого Китай может что-то замутить, вынуждая США на ответную реакцию.