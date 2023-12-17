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Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Раз уж я так расписалась, то  могу и завернуть насчет "победы". К примеру Запад сказал, что будет считать победой Рос...А нас-то за що?
  • Natalija Osminina
    Кстати, оба варианта не так и далеки друг от друга- американские  выборы и поход США на Китай. 13 января выборы в Тай...А нас-то за що?
  • Natalija Osminina
    И процесс этот может быть одного дня. Не помните как началась Великая Экономическая депрессия? С банкротства банков. ...А нас-то за що?

А нас-то за що?

А нас-то за що?

  Все знают анекдот - Украинское село: - Хлопцi, куди це ви йдете? - Та москалiв бити. А шо? - О.

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Комментарии
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Natalija Osminina
И процесс этот может быть одного дня. Не помните как началась Великая Экономическая депрессия? С банкротства банков.  Или как рушатся другие финансовые пирамиды?  Этого зрелища россиянам хватало. И всё как-то случалось в один день. Нет?)) Ходят слухи, что демократы  могут обвалить несколько банков  перед выборами, не выплачивать вкладчикам 2-3 месяца деньги и таким образом спровоцировать кризис, на случай если будут проигрывать.  Второй вариант  - обанкротить всех в момент похода на Китай, если там тоже  не будет высвечиваться победа. И в любом случае Бретон-Вудской системе приходит конец, судя по тому, что  печать очередных триллионов приводит к невозможности обслуживанию госдолга.
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41 мин.
Natalija Osminina
Кстати, оба варианта не так и далеки друг от друга- американские  выборы и поход США на Китай. 13 января выборы в Тайване и ходят слухи, что после этого Китай может что-то замутить, вынуждая США на ответную реакцию.
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36 мин.
Natalija Osminina
Раз уж я так расписалась, то  могу и завернуть насчет &quot;победы&quot;. К примеру Запад сказал, что будет считать победой России даже 1 дюйм её границ, заходящий  за границы 1991 года. Если чё-не шутка. А от себя могу объяснить, что победа России должна быть не на Украине, а в офисе, где  США  и НАТО подпишут  ультиматум Путина. Сегодня, кстати, ему пошел третий годик.Пора уже и удовлетворить - отвести НАТО на состояние 1991 года и освободить Восточную Европу под Российскую сферу влияния.
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15 мин.

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