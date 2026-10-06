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ДумаТВ

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Гутенёв считает необходимым расширять меры поддержки экспорта отечественной сельхозпродукции

Гутенёв считает необходимым расширять меры поддержки экспорта отечественной сельхозпродукции

Сегодня необходимо расширять меры поддержки экспорта сельхозпродукции, чтобы ещё больше укрепить позиции России на внешних рынках, заявил в разговоре с «Дума ТВ» на выставке сельхозтехники и оборудования «Агросалон-2026» глава Комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

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