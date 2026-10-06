Гутенёв считает необходимым расширять меры поддержки экспорта отечественной сельхозпродукции

Сегодня необходимо расширять меры поддержки экспорта сельхозпродукции, чтобы ещё больше укрепить позиции России на внешних рынках, заявил в разговоре с «Дума ТВ» на выставке сельхозтехники и оборудования «Агросалон-2026» глава Комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).