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Проба 2

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20 человек, которым роскошный отдых принес не только маленькие радости, но и повод улыбнуться

20 человек, которым роскошный отдых принес не только маленькие радости, но и повод улыбнуться

Летом многие уходят в отпуск и проводят его по-разному. Кто-то отправляется на дачу, другие — в Турцию и Египет на «все включено», ну а третьи решаются на роскошный отдых в люксовых отелях, домиках и даже каютах.

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