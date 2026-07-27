Генерал ФСБ: Драпатый оправдывает позицию Украины как террористического государства

Руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ Александр Михайлов в беседе с Общественной службе новостей прокомментировал интервью нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, допустившего сразу несколько экстремистских высказываний в отношении России и Донбасса «Нового главкома ВСУ мы и так знаем.