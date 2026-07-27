Руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ Александр Михайлов в беседе с Общественной службе новостей прокомментировал интервью нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, допустившего сразу несколько экстремистских высказываний в отношении России и Донбасса «Нового главкома ВСУ мы и так знаем.
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