Влад Канопка о роли тренера в «Молодежке»: «Я отсмотрел в записи поведение тренеров на играх КХЛ и даже НХЛ»

– Каково вам было в роли тренера? Сложнее ли это, чем играть хоккеиста? – Это, скорее, не сложнее, а интереснее на данный момент.
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