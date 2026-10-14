ЗА ТО, ЧТОБЫ МЫ ЖИЛИ В РУССКОМ МИРЕ

Во время визита советских рабочих в США Генри Форд спросил: "Почему ваши солдаты с гранатой на танки бросались? Им так много платили?".
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