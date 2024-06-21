Наземный старт: УМПК ФАБ-3000 могут запускаться из 600-мм РСЗО KN-25?

Cостоялся боевой дебют ФАБ-3000 М-54, оснащенной УМПК. Самая мощная из имеющихся в распоряжении ВКС РФ авиабомб нанесла удар по зданию в поселке Липцы в Харьковской области, где засели украинские боевики.
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