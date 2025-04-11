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Царьград

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США и Китай: торговая напряженность угрожает фермерам соевыми потерями

США и Китай: торговая напряженность угрожает фермерам соевыми потерями

Торговая война США и Китая угрожает фермерам: соевые и кукурузные производители в Кентукки страдают из-за тарифов.

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