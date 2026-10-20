Волонтеры «Транснефть – Прикамье» в очередной раз стали участниками масштабной экологической акции – субботника на берегу озера Изумрудное в Казани, организованного в рамках всероссийских акций «Зеленая Россия» и «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».