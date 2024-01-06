Юниорские сборные России примут участие в турнирах развития УЕФА в 2024 году

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что юниорские национальные команды примут участие в турнирах развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2024 году.
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