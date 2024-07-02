Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Булышева
    Мне 47, а говорят, что выгляжу моложе. Я тоже заметила о чем говорит автор статьи.Женщины 50-ти лет...
  • Надежда Кувыкина
    Действительно, нет таких взглядов у женщин в массовом варианте...  Так... высосано зачем то?))))5 странных мифов ...
  • Валерий Кривошеев
    Это называется - человек запутался в собственных показаниях.5 странных мифов ...

Не позволю жене себя прогнуть!

Не позволю жене себя прогнуть!

«Муж перестал за собой ухаживать, бриться, редко чистит зубы. Отвечает, что не ухаживает за собой мне назло» «Если прошу мужа в выходной отвезти ребенка в театр, у него обязательно находятся дела у его мамы на квартире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх