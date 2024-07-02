Не позволю жене себя прогнуть!

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

«Муж перестал за собой ухаживать, бриться, редко чистит зубы. Отвечает, что не ухаживает за собой мне назло» «Если прошу мужа в выходной отвезти ребенка в театр, у него обязательно находятся дела у его мамы на квартире.