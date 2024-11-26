Любовь и верность земле родной: рассказываем, как труженики СПК ´Гигант´ отметили профессиональный праздник.

Дипломы, грамоты, денежные премии, ценные подарки и цветы получили лучшие на весеннем севе, кормозаготовке, жатве, отвозке и сушке зерновых и кукурузы, прессовании соломы, на осенне-полевых работах и прочих видах, труженики ферм и комплексов, а также начальники участков и специалисты сельхозпредприятия в связи с Днем работников сельского хозяйства .