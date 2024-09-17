Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Сергей Савчук Пока иностранная промышленная общественность подсчитывала, как на ее самочувствии отразится возможный полный запрет экспорта из России титана, во фланг им зашли безжалостные энергетики.
Россия держит Запад на атомном поводке.
Комментарии
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людмила бер
С атомом ясно, но??? почему продаем никель Финляндии и Эстонии...Их экономика не повлияет на экономику планеты... а русофобия уменьшится.... надеюсь...
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