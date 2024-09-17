Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия держит Запад на атомном поводке.

Россия держит Запад на атомном поводке.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Сергей Савчук Пока иностранная промышленная общественность подсчитывала, как на ее самочувствии отразится возможный полный запрет экспорта из России титана, во фланг им зашли безжалостные энергетики.

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Комментарии
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людмила бер
С атомом ясно, но??? почему продаем никель Финляндии и Эстонии...Их экономика не повлияет на экономику планеты... а русофобия уменьшится.... надеюсь...
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