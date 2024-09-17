Россия держит Запад на атомном поводке.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Сергей Савчук Пока иностранная промышленная общественность подсчитывала, как на ее самочувствии отразится возможный полный запрет экспорта из России титана, во фланг им зашли безжалостные энергетики.