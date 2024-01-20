Кулеба признался в убийстве украинских военных ради сохранения жизней солдат США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью информационному агентству Bloomberg заявил, что киевские власти предлагают Западу «лучшую сделку в мире», отправляя своих солдат воевать против России в обмен на американские оружие и деньги.
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