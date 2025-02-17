Военные впервые использовали на СВО дрон на спутниковом управлении

РВ сообщил, что ВС РФ впервые ударили по ВСУ дроном на спутниковом управлении Российские военные впервые использовали в зоне специальной военной операции тяжелый дрон-бомбардировщик на спутниковом управлении, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).
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