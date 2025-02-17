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Военные впервые использовали на СВО дрон на спутниковом управлении

Военные впервые использовали на СВО дрон на спутниковом управлении

РВ сообщил, что ВС РФ впервые ударили по ВСУ дроном на спутниковом управлении Российские военные впервые использовали в зоне специальной военной операции тяжелый дрон-бомбардировщик на спутниковом управлении, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).

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