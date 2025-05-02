Река Лена вскрылась раньше срока в Иркутской области

В Иркутской области досрочно начался ледоход на реке Лена, опережая обычные сроки на 6-12 дней. Кромка льда сейчас движется по Киренскому району в направлении Якутии, между Змеиново и Петропавловским, сообщили в Иркутском Гидрометцентре.