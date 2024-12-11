НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Google представила Mariner — прототип ИИ-агента для Chrome, которому можно давать слож...

Google представила Mariner — прототип ИИ-агента для Chrome, которому можно давать слож...

Google представила Mariner — прототип ИИ-агента для Chrome, которому можно давать сложные порученияGoogle представила исследовательский прототип ИИ-агента под названием Project Mariner, который способен выполнять действия в интернете за человека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх