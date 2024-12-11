Google представила Mariner — прототип ИИ-агента для Chrome, которому можно давать слож...

Google представила Mariner — прототип ИИ-агента для Chrome, которому можно давать сложные порученияGoogle представила исследовательский прототип ИИ-агента под названием Project Mariner, который способен выполнять действия в интернете за человека.
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