На вид как фотоаппарат, но это «павербанк». Представлен Portronics Power Shutter Air 20K с беспроводной зарядкой

Поддерживает Qi2 Компания Portronics выпустила очередной внешний аккумулятор с необычным дизайном. На сей раз устройство под названием Power Shutter Air 20K похоже на компактную цифровую камеру.
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