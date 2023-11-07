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Русская весна

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Бои у Артёмовска: русская «Мста-Б» против натовской САУ (ВИДЕО)

Бои у Артёмовска: русская «Мста-Б» против натовской САУ (ВИДЕО)

Гаубица 2А65 200-й бригады ВС РФ уничтожила очередную натовскую артиллерийскую систему. Бойцы Отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота продолжают активно уничтожать западную артиллерию на левом фланге Артёмовска.

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