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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Йонг не отвечает на призывы «Барсы» продлить контракт. Клуб смирился, что не сможет заработать на хавбеке

Де Йонг не отвечает на призывы «Барсы» продлить контракт. Клуб смирился, что не сможет заработать на хавбеке

Как пишет журналист Хавьер Мигель, полузащитник «Барселоны» игнорирует призывы клуба продлить контракт, который истекает в 2026 году.

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