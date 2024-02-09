Семигин: Путин дал понять на Западе, что нацизм у нас не пройдет

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, если, конечно, оно дойдет до массового зрителя на Западе, способно если не убедить в правильности, то как минимум донести простую и понятную логику в действиях России, а как максимум задуматься об истинных угрозах современного мира.
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