Семигин: Путин дал понять на Западе, что нацизм у нас не пройдет

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, если, конечно, оно дойдет до массового зрителя на Западе, способно если не убедить в правильности, то как минимум донести простую и понятную логику в действиях России, а как максимум задуматься об истинных угрозах современного мира.