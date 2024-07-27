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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпиада-2024. Пары. 1-й круг. Веснина и Александрова поборются с Муховой и Носковой

Полностью сетка здесь. Олимпийский теннисный турнир Париж, Франция 27 июля – 4 августа 2024 Открытые корты, грунт Парный разряд Первый круг Екатерина Александрова (Россия) / Елена Веснина (Россия)  Каролина Мухова (Чехия) / Линда Носкова (Чехия) Дата проведения 27 июля, 16.

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