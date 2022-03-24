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Грицюк о незасчитанных голах «Авангарда»: «Это сильно сказывается на психологии. Столько усилий прилагаешь забить, а где-то нарушаешь правила»

Арсений Грицюк рассказал о незасчитанных шайбах «Авангарда» в матче с «Металлургом». Нападающий омского клуба прокомментировал поражение со счетом 1:5 в четвертом матче серии.

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