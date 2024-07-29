Неожиданное повышение пенсий для россиян: кто получит повышенные выплаты Татьяна СергееваВ ближайшее время российских пенсионеров ждут приятные изменения — правительство анонсировало увеличение пенсий для отдельных категорий граждан.
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