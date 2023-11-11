Стартует Всероссийский фестиваль авторского кино «Арткино»

14-й Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «Арткино» пройдет с 20 по 27 ноября 2023 года в Москве (первый этап) и с 25 января по 30 сентября 2024 года в 30 городах России и СНГ (второй этап), сообщили в пресс-службе фестиваля.