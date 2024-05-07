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Тульские новости

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«Бренды России» рассказали о подвигах туляка Анатолия Горшкова

«Бренды России» рассказали о подвигах туляка Анатолия Горшкова

7 мая 2015 года в Кремлевском сквере Тулы был открыт памятник, и зажжен Вечный огонь в честь сотрудников органов безопасности, партизан, бойцов разведывательных групп и истребительных батальонов, принимавших участие в обороне Тулы осенью-зимой 1941 года.

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