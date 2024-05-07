«Бренды России» рассказали о подвигах туляка Анатолия Горшкова

7 мая 2015 года в Кремлевском сквере Тулы был открыт памятник, и зажжен Вечный огонь в честь сотрудников органов безопасности, партизан, бойцов разведывательных групп и истребительных батальонов, принимавших участие в обороне Тулы осенью-зимой 1941 года.