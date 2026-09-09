Панамский канал. «Нет лишнего билетика?»

Для того, чтобы пройти самым коротким путем из Тихого океана в Атлантический, некоторым судам сейчас приходится ждать в очереди почти три недели!AP/TASS Корабли в Ормузском проливе у побережья Бендер-Аббаса в Иранечитайте на monocle.