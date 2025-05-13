Еврокомиссия ищет способ обойти вето Венгрии на санкции против России

Брюссель намеревается перенести большую часть рестрикций "на другую юридическую основу".Еврокомиссия разрабатывает альтернативные механизмы, на случай если Венгрия летом заблокирует продление действующих санкций против России.
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