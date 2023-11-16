Канарейкин о возвращении «Кузни» в КХЛ: «Расширение географии хоккея – это хорошо. Главное – поддерживать уровень игроков»

Федор Канарейкин оценил идею вернуть «Кузню» в Фонбет Чемпионат КХЛ «Вы понимаете, в чем дело. Мы можем дискутировать ежедневно, но если Новокузнецк возвращать, здесь можно повспоминать много клубов.