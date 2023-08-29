Газета.ру

8 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Наступить себе на яйца и радоваться, это чисто прибалтийская тема развлечения.Минфин Эстонии вы...
  • Геннадий Загуменов
    вспомните азовсталь и пленных , где они ? на войне с нашими пацанами . однозначно в плен не брать а взятых расстрелят...Российские военны...
  • Владимир Петров
    Свечников не должен был прыгать на более старшего, матёрого соотечественника. В 19 лет залупаться на 35-летнего - это...Игрок "Вашингтона...

Эксперт Михайлов: осенью в диалоге между РФ и Западом могут произойти изменения

Эксперт Михайлов: осенью в диалоге между РФ и Западом могут произойти изменения

Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявил, что осенью в диалоге между Россией и Западом могут наступить кардинальные изменения, которые окажут влияние на ход Специальной военной операции (СВО) на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЮ
Александр Юткин
Экономические связи с Западом только растут. Прёт политическая пена. Подковерная возня на Украине - назревший фурункул. Лопнет - куда потом эту хохломразь девать? С мигрантами- басмачами вляпались, а тут еще толпы неофашистов на подходе. И договариваться не с кем. Остался опыт лагерей. Работайте, братья!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх