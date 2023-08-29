Эксперт Михайлов: осенью в диалоге между РФ и Западом могут произойти изменения
Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявил, что осенью в диалоге между Россией и Западом могут наступить кардинальные изменения, которые окажут влияние на ход Специальной военной операции (СВО) на Украине.
Комментарии
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Экономические связи с Западом только растут. Прёт политическая пена. Подковерная возня на Украине - назревший фурункул. Лопнет - куда потом эту хохломразь девать? С мигрантами- басмачами вляпались, а тут еще толпы неофашистов на подходе. И договариваться не с кем. Остался опыт лагерей. Работайте, братья!
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