Макрон призвал военачальников ЕС разработать план гарантий для Украины

Предложение о перемирии на Украине поддерживают в ЕС, заявила Урсула фон дер Ляйен. А президент Франции Эммануэль Макрон призвал начальников генштабов стран ЕС и ряда других государств, собравшихся на встречу в Париже, разработать план гарантий безопасности для Украины.