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Reuters: Россия назвала США свои условия для прекращения огня на Украине

Reuters: Россия назвала США свои условия для прекращения огня на Украине

Анонимные источники рассказали, что Кремль представил список требований.Агентство Reuters утверждает, что Россия якобы предоставила Соединённым Штатам список своих требований для сделки по Украине и перезапуска русско-американских отношений.

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