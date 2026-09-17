«Смешарики» победили: власти Тульской области приняли неожиданное решение

Доски для рисования мелом планируют установить на всех детских площадках Тульской области после истории со школьницей из Болохова, которая нарисовала персонажей мультсериала «Смешарики» на покрытии площадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Прививки от натур...
- Объятия через сил...
- Маск заявил о раз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым