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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИБА рассмотрит вопрос допуска российских команд не раньше сентября («Перехват»)

Международная федерация баскетбола ( ФИБА ) пока не планирует принимать решения относительно возможного возвращения российских сборных и клубов на международную арену.

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