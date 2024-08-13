Булыкин: Джикия хочет слишком большую зарплату

Бывший нападающий сборной России по футболу, а ныне политик Дмитрий Булыкин высказался о дальнейших перспективах покинувшего "Спартак" защитника Георгия Джикии, которого связывают с переходом в клуб Медийной футбольной лиги ФК "10".