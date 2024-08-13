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Газета.ру

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Булыкин: Джикия хочет слишком большую зарплату

Булыкин: Джикия хочет слишком большую зарплату

Бывший нападающий сборной России по футболу, а ныне политик Дмитрий Булыкин высказался о дальнейших перспективах покинувшего "Спартак" защитника Георгия Джикии, которого связывают с переходом в клуб Медийной футбольной лиги ФК "10".

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