Булыкин: Джикия хочет слишком большую зарплату

Бывший нападающий сборной России по футболу, а ныне политик Дмитрий Булыкин высказался о дальнейших перспективах покинувшего "Спартак" защитника Георгия Джикии, которого связывают с переходом в клуб Медийной футбольной лиги ФК "10".
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