Карл III надел галстук в цвет флага Греции после скандала с Сунаком

Король Великобритании Карл III появился на конференции ООН по климату (COP28) в галстуке в расцветках флага Греции после того, как премьер-министр королевства Риши Сунак попал в скандал из-за отказа встречи с греческим премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Лондоне.