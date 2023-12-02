Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Мамаев решил пропиариться.Шоумен Малахов оп...
  • Татьяна Гамулина
    Вообще-то я думаю пусть вернут деньги за время их воздвижения на этот пьедестал от которого они могли стартовать на э...Генсек ОКР Птитух...
  • Наталья Эрнст
    Пипец. Глядя на фото - прямо "масквачи".Москвичей попроси...

Карл III надел галстук в цвет флага Греции после скандала с Сунаком

Карл III надел галстук в цвет флага Греции после скандала с Сунаком

Король Великобритании Карл III появился на конференции ООН по климату (COP28) в галстуке в расцветках флага Греции после того, как премьер-министр королевства Риши Сунак попал в скандал из-за отказа встречи с греческим премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Лондоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх